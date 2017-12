Galvão Bueno reúne estrelas do esporte em campeonato de golfe em São Paulo

O Galvão Bueno Invitational Embrase de Golfe, que acontece dia 18 de outubro, no São Fernando Golf Club, em Cotia, na grande São Paulo, já nasce como um dos maiores eventos de golfe do continente e um dos mais importantes do Brasil, pelo impacto positivo que certamente terá no esporte. O narrador, ao lado do empresário Wagner Martins, presidente da Embrase, irá receber mais de 400 empresários, atletas, formadores de opinião, incluindo celebridades que jogam golfe, como Ronaldo Fenômeno, Rubinho Barrichello, Tadeu Schmidt, Rodrigo Lombardi e Caca Bueno, entre muitos outros, para um dia inesquecível.

Além de uma competição de golfe stableford, de soma de pontos, individual e por equipes, onde Galvão jogará um buraco ao lado de cada um dos grupos, haverá clínicas de golfe para convidados, ministradas pela francesa UGolf, do Groupe Duval, a empresa número 1 de golfe na Europa, e muitas outras atividades e entretenimento, incluindo três shows imperdíveis que fecharão o dia. O evento terá transmissão pela SporTV e cobertura dos principais veículos da imprensa.

Uma das facetas mais importantes do Galvão Bueno Invitational Embrase de Golfe é seu caráter beneficente, uma vez que irá arrecadar fundos para uma premiada ação social. Todo o valor das inscrições dos golfistas e de leilões de objetos doados pelas celebridades será revertido para a Casa do Zezinho, entidade que garante um espaço de oportunidades de desenvolvimento para crianças e jovens que vivem situações de vulnerabilidade social.