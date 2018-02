Galvão prova primeira safra de azeite de sua marca e brinca; veja vídeo

São 40 anos de narrações esportivas. Mas a figura tão conhecida da televisão também se aventura por outros gramados. Apaixonado por vinho, Galvão Bueno entrou no ramo há mais de dez anos e já tem sua própria produção de uvas na região da Campanha gaúcha, perto da fronteira com o Uruguai.

No rótulo vem escrito o sobrenome do narrador: Bueno Wines (vinhos, em inglês). Mas a marca está se expandindo e aparentemente agora vai comercializar também azeite extra virgem. Galvão começou a divulgação em seu Instagram, onde postou um vídeo em que aparece próximo de todo o processo, degustando (e dando uma leve engasgada) com a primeira prova do produto. "Se tossir é que está bom", brinca.

Veja o vídeo abaixo:

Com nove hectares cultivados no Rio Grande do Sul, em Candota, onde tem também produção de uvas finas, o narrador esportivo começou a investir nas azeitonas desde 2016. De videiras são 30 hectares plantados.