Garoto de 13 anos vence medalhista olímpico no mundial de tênis de mesa

Uma das maiores promessas do tênis de mesa começa a se tornar realidade. Tomokazu Harimoto, de apenas 13 anos, venceu Jun Mizutani na segunda rodada do Mundial, realizado na última quinta-feira, na Alemanha.

Mizutani, um dos principais atletas da modalidade no mundo, conquistou duas medalhas na Olimpíada do Rio de Janeiro, o bronze na disputa individual e a prata na disputa por equipes. Em sua estreia no campeonato mundial, Harimoto venceu a partida por 4 a 1 (11-7, 11-6, 14-12, 7-11, 11-8).

O brasileiro Hugo Calderano, número 25 do ranking, se despediu da competição nesta sexta-feira, ao perder para o chinês Xu Xin, terceiro melhor do mundo, por 4 sets a 1.