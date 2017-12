Ginasta alemã de 91 anos impressiona nas barras paralelas; assista

A ginasta alemã Johanna Quaas, de 91 anos, considerada a mais idoda do mundo, impressionou o público com uma apresentação nas barras paralelas, na Alemanha, mostrou reportagem do Daily Mail. A performance foi gravada no International German Gymnastics Festival, neste início de junho.

Johanna detém o recorde de ginasta mais velha do mundo desde a edição de 2012 do Guinness Book e coleciona fãs ao redor do mundo, que já até criaram para ela uma fanpage no Facebook.

A ginasta treina desde 1934, quando tinha 8 anos de idade. Ela praticava o esporte em plena Alemanha nazista. Logo após a Segunda Guerra Mundial, algumas modalidades, entre elas a ginástica, foram banidas do país, derrotado na disputa. Ela passou, então, a treinar handebol, até voltar às barras em 1947. Ao longo de sua carreira, ela já treinou diversas outras ginastas alemãs.

Assista ao desempenho de Johanna: