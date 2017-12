Ginasta Arthur Nory é atleta mais 'googlado' no Brasil em 2016

O Google divulgou nesta quarta-feira a lista dos atletas mais buscados no Brasil em 2016, com domímio da ginástica. O primeiro lugar ficou com Arthur Nory, que conquistou a medalha de bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro, dividindo o pódio com Diego Hypolito, medalha de prata. A conquista da medalha olímpica marcou uma virada na carreira do atleta, que em 2015 virou notícia ao participar de caso de racismo envolvendo parceiro de equipe, Ângelo Assunção.

Nory superou duas lendas do esporte mundial, Michael Phelps e Usain Bolt, que ficaram na terceira e na quarta colocação, respectivamente. A equipe do Google convidou o ginasta para anunciar os vencedores e aproveitou para supreendê-lo, já que ele não sabia que havia sido o atleta mais buscado no ano. Nory comemorou a conquista em seu Instagram onde ostenta 1,8 milhões de seguidores.