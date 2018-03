Ginasta leva internet à loucura com coreografia de Michael Jackson

Uma das promessas dos Estados Unidos, Katelyn Ohashi ficou conhecida após imitar as coreografias de Michael Jackson durante sua apresentação do solo no campeonato universitário de ginástica americana. Em vídeo gravado no último sábado, a ginasta ganhou a internet ao som de "Don't Stop 'Til You Get Enough".

Katelyn fez tanto sucesso em sua apresentação que contagiou até suas amigas da UCLA. E não foram só elas que caíram nas graças da coreografia da americana de 20 anos, alguns torcedores também repetiram os passos.

Na competição, a ginasta garantiu a pontuação de 9,950 no solo e empatou na primeira colocação com MyKayla Skinner (Utah) e Elizabeth Price (Stanford). Porém, apenas nesta temporada, Katelyn já conquistou três vezes a nota 10 imitando Michael Jackson. Juntando todas as atletas e equipamentos a UCLA ficou com o título por equipe.

Nas redes, internautas do mundo inteiro compartilharam o vídeo. "Sensacional isso, e todo mundo que está fora sabe a coreografia. Michael Jackson vai ser eterno mesmo", comentou um dos fãs.

Veja o vídeo: