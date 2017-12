Vencedora de quatro ouros no Rio participará da Dança dos Famosos nos EUA

A ginasta norte-americana Simone Biles, que encantou o mundo em sua primeira Olimpíada, no Rio - quando conquistou quatro medalhas de ouro (equipes, salto, solo e individual geral) e uma de bronze (trava) - vai participar da nova temporada do Dancing with Stars, o Dança dos Famosos, que nos EUA é exibido pela rede de TV ABC.

Biles, de 19 anos, terá a companhia do dançarino profissional Sasha Faber, e se disse ansiosa por nunca ter dançado antes.

“Eu nunca experimentei algo assim antes. Sasha é o primeiro cara com quem eu dancei. Eu estou indo bem. Acho que nossas personalidades se combinam. Ele é muito paciente e gosto disso”, disse ela ao Fox News.

Talvez pela facilidade com os movimentos, as ginastas costumam se sair bem no quadro. A última edição teve como campeã Laurie Hernandez, que também fez parte da seleção dos EUA de ginástica nos Jogos do Rio.