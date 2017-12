Gisele Bündchen faz selfie, derruba o celular e surta com marido no Super Bowl

Gente como a gente, Gisele Bündchen ficou enlouquecida com a virada histórica do New England Patriots no Super Bowl neste domingo, 5. Empolgadíssima, a brasileira fez diversos vídeos durante a partida, gritou, pulou, cantou e até deixou o celular cair no chão.

Antes da partida, a über model fez um tour guiado pelo Space Center Houston, centro de pesquisas da Nasa localizado na sede da grande final em 2017, Houston. Nas redes sociais, ela compartilhou diversos momentos do passeio, assim como imagens dos filhos e amigos com o uniforme do Patriots.

No fim da partida, Gisele invadiu o campo para comemorar junto ao marido, que se tornou o atleta a disputar mais vezes o Super Bowl (sete ao total), acumulando, ainda cinco títulos.

Veja os vídeos: