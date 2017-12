Goleiro de liga amadora de hóquei é preso por agredir adversário com taco

O hóquei é conhecido por ser um esporte violento, entre outros motivos porque é permitido aos jogadores se enfrentarem em duelos corpo a corpo. Mas as lutas são toleradas desde que os envolvidos removam as luvas e não usem os tacos para golpear o adversário. E foi exatamente o que fez um goleiro da liga amadora nos EUA, que golpeou Ryan Cox com o taco, causando ferimentos graves em seu rosto.

Todd Ball estava bêbado e foi setenciado a 30 dias de prisão pela agressão, segundo informou o site Fox Sports. Já Cox, de 27 anos, sofreu uma concussão, quebrou o nariz e fraturou o osso orbital. Ele precisou ainda de seis placas em seu rosto como parte dos esforços de reconstrução facial.

"Ele ficará apenas 30 dias na cadeia por quebrar o rosto de uma pessoa. Minha vida nunca mais será a mesma", disse Cox. "Eu não consigo sentir meu rosto. Está adormecido. Tenho dores de cabeça. É difícil para mim dormir. Eu tive cirurgias faciais e reconstruções. A sentença foi muito branda. É uma injustiça. É ridículo", completou a vítima revoltada com a sentença.