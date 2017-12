Golfista destemido espanta jacaré que invadiu competição profissional

O destemido Cody Gribble lidou de maneira simples, e muito perigosa, com a invasão de um jacaré durante um campeonato de golfe. O animal, que estava tranquilo próximo ao lago do campo Bay Hill Club and Lodge, não estava nem aí com o torneio Arnold Palmer Invitational.

Mas Gribble atrapalhou a pestana do animal, dando um leve toque na cauda dele, que se assustou e fugiu para a água. O própria PGA avisa na legenda do vídeo, no Twitter: "Não tente isso em casa!"