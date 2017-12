'Gordinho de Wimbledon' e fiasco do Real: notícias mais feras da semana

Torcedor acima do peso veste saia e joga em Wimbledon após ser desafiado

Em partida entre Kim Clijsters/Rennae Stubbs e Andrea Jaeger/Conchita Martinez, um torcedor foi desafiado pelas tenistas após gritar na direção das jogadoras. Como não havia outro uniforme feminino, o falastrão teve de emprestar as roupas de uma das tenistas, incluindo a saia.

Reforço do Real Madrid passa vergonha em apresentação no Bernabéu

Contratado pelo Real Madrid por 30 milhões de euros (R$ 111,5 milhões), o francês Theo Hernández mandou muito mal na hora das embaixadinhas em apresentação oficial no Santiago Bernabéu.

Após corintiana 'Marlene', Detran de São Paulo procura 'Kombosa' palmeirense

Torcedores do Corinthians estilizaram uma Kombi com as cores do clube. Aproveitando o jogo entre os rivais, o Detran Estadual de Trânsito (Detran) promoveu uma campanha para encontrar uma "Kombosa" dos torcedores do Palmeiras.

Durante entrevista, Pogba e Lukaku jogam repórter da ESPN na piscina

A dupla do Manchester derrubou a repórter Alexis Nunes na psicina após ela perder no jokenpô

Jogo é cancelado após gramado ser marcado com farinha e time perde por WO

Com pouco tempo para ir à procura de cal suficiente para fazer as marcas do campo, funcionários apelaram e utilizaram farinha de trigo.

Galeria

Estampas e ideias bizarras: as piores camisas da história do futebol mundial