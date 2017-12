Gosta de corrida de rua? Que tal uma prova no meio da noite e com sol?

Entre meados de maio e julho, o sol não se põe na Noruega. São dois meses de sol! E todos os anos, para celebrar esse incrível fenômeno, a cidade de Tromsø, no norte do pais, recebe corredores de 50 países para uma das mais exóticas e especiais corridas de rua do mundo. Essa é uma prova diferente de qualquer outra, já que os participantes correm no meio da noite com uma inacreditável luz do sol. Além disso, o percurso é marcado pelas belíssimas paisagens dessa região.

O evento vem se tornando cada vez mais popular e, em 2016, atingiu seu número recorde, de quase seis mil corredores. As inscrições para a maratona de 2017 estão abertas e podem ser feitas pelo site www.msm.no. Ela vai acontecer no dia 17 de junho e conta com cinco opções: maratona (42Km), meia maratona (21Km), 10km, 4.2km e também uma modalidade infantil.