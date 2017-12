Paralimpíada é mais importante do que Olimpíada, diz governadora

A governadora de Tóquio, a cidade-sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020, Yuriko Koike, disse em entrevista que o sucesso na Paralimpíada é "mais importante" para a capital japonesa, porque mostraria que a cidade tem condições de lidar com uma população cada vez mais idosa.

"O sucesso da Paralimpíada é realmente a chave para o sucesso dos Jogos de forma geral", disse a governadora ao portal japantoday.com. "Eu acredito que o esforço para sediar Jodos Paralímpicos bem sucedidos é mais importante do que o sucesso na Olimpíada".

O desafio de Tóquio, ressaltou ela, é ser uma cidade totalmente acessível a idosos e pessoas com deficiência e necessidades especiais.

A governadora chegou a realizar alguns trajetos pela cidade com uma cadeira de rodas, e diz ter encontrado vários problemas e dificuldades. "Eu fiquei assustada com a inclinação e não consegui passar nem por pequenos degraus. É por isto que eu quero eliminar as pavimentações desiguais das ruas de Tóquio e torná-las acessíveis e acolhedoras para melhorar a hospitalidade", afirmou.