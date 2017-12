Gronkowski 'rouba' novamente camisa usada por Brady no título dos Patriots

Depois de 56 dias de procura, a camisa utilizada por Tom Brady na virada épica dos Patriots no Super Bowl 51 voltou para as mãos do seu dono. A camisa foi encontrada no México, em posse de um jornalista que estava credenciado para a cobertura do evento. Brady recebeu a valiosa peça das mãos do proprietário do New Englang, Robert Kraft.

Tom Brady aproveitou a tarde desta segunda-feira no Fenway Park, casa do Boston Red Sox, para exibir a camisa. Mas ele acabou sendo surpreendido pelo companheiro de equipe Rob Gronkowski, que pegou a camisa de sua mão e saiu correndo até ser derrubado por Brady. Depois de correr atrás de Gronk, Brady fez o arremesso inicial da partida contra o Pittsburgh Pirates, na rodada de abertura da MLB.