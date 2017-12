Guarda-sol escapa e quase provoca acidente no Tour de France; assista

Um guarda-sol desgovernado, que escapou das mãos de um espectador, por pouco não causou um grave acidente na sexta etapa do Tour de France, principal competição do ciclismo mundial. A sexta fase foi disputada entre as localidades francesas de Vesoul e Troyes.

O objeto escapou das mãos de um espectador e foi levado pelo vento diretamente para o meio dos ciclistas que estavam no primeiro pelotão. O atual tricampeão Chris Froome levantou o braço para alertar aos adversários, que conseguiram desviar.

A etapa foi vencida pelo alemão Marcel Kittel, da equipe Quick-Step Floors.

