Guga e Raí integram lista de apoiadores dos Jogos Olímpicos de Paris

O ex-tenista Gustavo Kuerten e o ex-jogador de futebol Raí foram anunciados como um dos mais de 100 atletas internacionais, aposentados ou em atividade, que apoiam a realização dos Jogos Olímpicos em Paris, em 2024. A lista completa foi divulgada nesta segunda-feira, 4, pelo comitê organizador do evento no Twitter.

Guga virou ídolo na capital francesa após o tricampeonato de Roland Garros, em 1997, 2000 e 2001. Já Raí é um dos maiores jogadores da história do Paris Saint-Germain, tendo atuado pelo clube entre 1993 e 1998.

Nelsinho Piquet e Lucas Di Grassi, ambos da Fórmula E, são os outros brasileiros incluídos na lista. Quem também integra a relação é Thiago Motta, meia do PSG nascido no Brasil, mas que se naturalizou italiano.

Entre os franceses que apoiam o evento estão Zinedine Zidane, Antoine Griezmann, do futebol; Tony Parker, Rudy Gobert e Nicolas Batum, do basquete; e judoca Teddy Riner.

Outros atletas internacionais que compõem a lista são o tenista espanhol Rafael Nadal, o goleiro alemão do PSG Kevin Trapp, a velocista jamaicana Elaine Thomson, o ex-jogador de futebol camaronês Roger Milla e o saltador em alturas britânico Gary Hunt.

Para Tony Estanguet, co-presidente do comitê da candidatura de Paris e co-vice-presidente da Comissão dos Atletas do Comitê Olímpico Internacional (COI), "os Jogos são uma ótima oportunidade para que atletas de diferentes países e esportes possam se unir, compartilhar e celebrar os valores do olimpismo".

"Nós temos colocado atletas no coração de nossa candidatura desde os estágios mais iniciais e a Paris-2024 está orgulhosa em contar com o apoio destes atletas internacionais enquanto nos preparamos para o próximo importante passo em Lausanne", declarou Estanguet, se referindo à Sessão Extraordinária do COI que começa nesta terça-feira, na Suíça.