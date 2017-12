Guga faz vídeo de solidariedade ao acidente de avião do Chapecoense

Dentre as muitas pessoas que se manifestaram nesta terça-feira em virtude do acidente do avião que levava o time da Chapecoense para Medelín, destaque para o ex-tenista Gustavo Kuerten. Em vídeo, ele deixa uma mensagem passando o sentimento de carinho, afeto, conforto, amizade e falando do grande projeto que do time catarinense. Chorando, ele diz que gostaria de poder abraçar as pessoas que estão sentidas com a tragédia e desejou fé, esperança e força para os familiares seguirem em frente.

Além do vídeo, Guga também fez uma postagem nas suas redes sociais prestando seus sentimentos aos familiares das vítimas do acidente.