Guidão quebra e ciclista 'mergulha' no asfalto a 60 km/h; assista

O ciclista francês Maxime Roger sofreu um acidente feio e muito dolorido durante uma etapa do Tour de Moselle, no último sábado, 9. Guiando a cerca de 60 km/h, o guidão se desprendeu da bicicleta após passar por uma irregularidade a estrada e acabou mergulhando no asfalto.

Sem conseguir frear e desequilibrado, Roger caiu na frente da bike e, devido ao piso molhado, foi escorregando de bruços no asfalto. Dói só de assistir ao vídeo. No replay em câmera lenta, é possível perceber também que, durante a queda, um dos pneus da bicicleta também explode.

Em entrevista ao Direct Velo, site francês especializado em ciclismo, Roger afirmou ter sentido muita dor, mas também está "desapontado" pelo acidente. Para ele, foi "um grande baque moral" em um período em que estava melhorando seu rendimento no esporte.

"Eu não conseguia deixar o local, as dores estavam muito intensas. Hoje (domingo), ainda não posso dobrar o joelho direito. Tive diversos hematomas, especialmente nos joelhos", afirmou o ciclista.

"Houve suspeita de problemas no baço, mas não tem nada, e é um alívio. Por outro lado, tenho uma dor muito forte no joelho, deve ter uma entorse. Eu espero que passe, para poder salvar o fim da minha temporada", declarou.