Guitta destaca time do Corinthians na Liga Nacional: 'Entra para ser campeão'

Os jogadores de futsal do Corinthians/Unip já estão no clima para início da Liga Nacional. O primeiro confronto da equipe paulista está marcado para março, quando enfrentará o Tubarão/Unisul, time de Santa Catarina.

Entre os principais destaques alvinegros, estão Guitta e Matheus, jogadores que foram fundamentais para o time da temporada passada garantir o vice campeonato e obter uma das melhores campanhas na fase de pontos corridos da competição.

Agora, o Corinthians vem com força total em busca de um novo título. "Nossa preparação começou no fim de janeiro, trabalhos muito forte nesses dois meses. Esperamos que seja um ano vitorioso e vamos batalhar para isso", contou Guitta, em entrevista exclusiva ao Fera.

Guitta mostra confiança e diz que levantar a taça será questão de comprometimento ao longo do ano. "Todo campeonato que o Corinthians entra, ele entra para ser campeão. Se nós vamos chegar lá ou não, é no decorrer que vamos descobrir. Estamos indo com força máxima, pensando e almejando o título", explica.

O goleiro garante que o primeiro desafio não será fácil, mas ele tem seus palpites para as grandes dificuldades que o time vai enfrentar. "O primeiro jogo é sempre muito difícil, mas acho que os piores são os clássicos contra o Sorocaba, Joinville e Intelli, são as partidas mais difíceis."

Companheiro de Guitta, o ala Matheus destaca a torcida como trunfo principal para o Corinthians garantir uma participação vitoriosa na Liga. "Ajuda muito e não é só em casa, fora também. A fiel comparece sempre, isso dá um animo a mais", conclui.

Veja o recado de Guitta e Matheus para o Fera: