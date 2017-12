'Herói' brasileiro da Olimpíada do Rio, Isaquias revela que será pai

Isaquias Queiroz escreveu seu nome na história do esporte brasileiro durante a Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. O baiano conquistou nada menos do que três medalhas para o Brasil (duas pratas e uma bronze). Nesta segunda-feira, ele viveu mais uma grande emoção na vida: descobriu que será pai.

Em um post no Facebook, Isaquias postou uma foto de Lana Guimarães, sua namorada e deu um recado para a sua mãe: "Mãe, chegou o meu futuro e eu não tô só. Em pouco tempo alguém vai te chamar de vó. O mundo em nove meses torna a renascer", disse, não escondendo a emoção com o momento.

Isaquias foi um dos grandes nomes do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, sendo o primeiro atleta nascido no país a conquistar medalhas no canoismo e também o primeiro brasileiro a levar três medalhas em uma única edição olímpica. No Panamericano de Toronto, em 2015, ele também levou três medalhas, mas, na ocasião, duas delas foram de ouro.