Hilbert pedala 300 km antes da maior prova de ciclismo da América Latina

Rodrigo Hilbert está se preparando para o L'Étape Brasil, a mair maior prova de ciclismo amador da América Latina. E, neste fim de semana, ele decidiu ir de São Paulo até Cunha, no interior paulista, em um percurso de quase 300 km - quase o dobro do percurso da corrida. Acompanhado da equipe do L’Étape Brasil, ele registrou parte do percurso em suas redes sociais.

O marido da apresentadora Fernanda Lima já participou das duas primeiras edições da prova e confirmou presença neste ano. Na última edição, Hilbert completou o trajeto de 112km da prova licenciada do Tour de France. A corrida será disputada entre 22 e 24 de setembro.

Neste fim de semana também, o canal GNT confirmou mais um temporada do programa Tempero de Família que vai ao ar a partir de 10 de agosto, às 20h.