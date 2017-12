Homem é perseguido por um alce em campo de golfe na Suécia; veja

O golfe é visto por muitos como um esporte lento, mas não se você estiver sendo caçado por um alce. Parece um tanto quanto improvável, mas foi exatamente isso que aconteceu com Tony Swahn. Ele estava jogando tranquilamente no GK Karlstad, no condado de Varmlândia, na Suécia, quando viu um alce se aproximar. Decidiu, então, se esconder atrás de uma árvore esperando que o animal se afastasse. Mas aconteceu exatamente o contrário.

Após ficar examinando o local, o alce resolveu partir para cima de Swahn, que teve que sair correndo para fugir. Felizmente, o alce rapidamente perdeu o interesse e decidiu investigar algumas árvores próximas.

"Drama no campo de golfe", escreveu Swahn no vídeo públicado em seu Facebook.