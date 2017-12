Iate de R$ 30 milhões capota na semifinal da Copa América; veja acidente

O iate da equipe da Nova Zelândia capotou na semifinal da Copa América, a mais famosa e prestigiada regata, realizada neste ano nas Bermudas. Os fortes ventos fizeram o catamarã de 17 metros virar e jogar um de seus tripulantes ao mar. Felizmente, ninguém se feriu no acidente. De acordo com a "Outside Magazine" o valor estimado no iate é de US$ 10 milhões, pouco mais de R$ 30 milhões.

Nesta quinta-feira, por meio de suas redes sociais, a organização do evento publicou uma imagem mostrando que o barco da equipe da Nova Zelândia está de volta ao mar, após o impressionante acidente ocorrido na última terça-feira.