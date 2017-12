Ídolo do beisebol recebe coração de atleta de futebol americano

Caso incrível que emocionou os Estados Unidos mostra que o esporte uniu um ídolo do beisebol, hoje aposentado, a um atleta de futebol americano que teve morte cerebral. Por causa de complicações advindas de um ataque cardíaco, Rod Carew, de 71 anos, ex-jogador que faz parte do hall da fama do beisebol, recebeu um coração e um rim de Konrad Reuland, de 29 anos, que jogava futebol americano e teve morte cerebral por causa de um aneurisma.

As famílias se conheciam - Konrad estudou na mesma escola que os filhos de Rod - mas o transplante foi anônimo, e a coincidência, quando descoberta, impressionou a todos. Foi celebrada, na internet, até pela Sociedade Cardíaca Americana, que publicou a foto acima: a mãe do doador ouvindo o coração do filho batendo em quem recebeu o órgão.

O transplante aconteceu em dezembro e, incialmente, ninguém imaginava a ligação entre os dois. Segundo o relato do portal Extra, Rhonda Carew, mulher de Rod, sabia apenas que o doador tinha cerca de 20 anos e era excepcionalmente saudável. Após ler referências ao jogador de futebol que morreu devido a um aneurisma, decidiu perguntar a idade exata do doador, e o médico respondeu que o homem tinha 29 anos.

A partir daí, ela comelou a ligar os pontos. Rhonda ficou ainda mais admirada porque, além de ser a idade de Konrad, era o número da camisa de Rod ao longo dos 19 anos que jogou beisebol. Até mesmo a campanha da Associação Americana do Coração para conseguir um doador para Rod se chamava "Coração de 29".

Por outro lado, Mary Reuland, mãe de Konrad, o doador, perguntou aos responsáveis para que confirmassem se o coração havia sido doado para Rod, e a resposta foi positiva. Ela contou, até mesmo, que os dois se conheceram quando Konrad tinha apenas 11 anos de idade, em um evento.

Em março deste ano, Mary pôde ouvir o coração do filho novamente, mas dessa vez servindo para manter Rod vivo. "Vocês fazem parte da nossa família agora, disse a Rod e Rhonda. "Sim", respondeu Rod. "Para sempre", completou.