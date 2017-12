Imitando torcedor do Dallas, 'fã' do Atlanta Falcons tatua título do Super Bowl

Lembra do torcedor do Dallas que tatuou o título da NFL? Parece que a moda pegou e agora foi a vez de um torcedor dos Falcons também se arriscar em cravar na pele a vitória no Super Bowl LI. Vale lembrar que o torcedor do Dallas teve de alterar a tatuagem, já que os Cowboys foram eliminados pelo Green Bay Packers, time que o Atlanta Falcons venceu no último domingo, por 44 a 21, na final da Conferência Nacional. Com a vitória, os Falcons se credenciaram para continuar a busca pelo título inédito, em jogo contra o New England Patriots, no dia 5 de fevereiro, em Houston.

Preocupados com a "maldição", vários torcedores invadiram o Twitter de Jonathan Ray White para criticá-lo pela tatuagem. E o rapaz deixou todos ainda mais confusos dizendo que fez isso para "zicar" o time. "Eu acho que isso irá trazer azar a eles e isso será engraçado", disse em entrevista ao site "Busted Coverage", completando que deseja que eles percam porque é isso que os times de Atlanta sabem fazer: perder.