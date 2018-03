Imperdíveis na TV: Confira os 10 melhores eventos da programação esportiva

O Fera fez uma lista com as 10 melhores opções da programação de TV esportiva para você conferir nesta semana. Não sabe o que assistir ou acha que vai perder jogos importantes? Nós ajudamos você.

Tem para todos os gostos: desde você que gosta de vôlei e vai poder acompanhar as partida entre Rio de Janeiro e Minas pela Superliga Feminina, até os amantes do futebol e basquete. Para esses a semana está mais que recheada! O Boston Celtics encara o Utah Jazz na quarta-feira e o New Orleans Pelicans enfrenta o Cleveland Cavaliers na sexta-feira. Porém, o destaque da programação os jogos amistosos de seleções pré Copa do Mundo. Veja todos os duelos na programação:

Segunda-feira (26/03)

Superliga Feminina de vôlei, às 21h - Rio de Janeiro x Minas

SporTV 2

Terça-feira (27/03)

Rússia x frança, às 12h45 - Amistoso

ESPN

Alemanha x Brasil, às 14h45 - Amistoso

SporTV

Inglaterra x Itália, às 15h55 - Amistoso

ESPN

Palmeiras x Santos, às 20h30 - Semifinal Campeonato Paulista (jogo de volta)

Pay-per-view

Quarta-feira (28/03)

Corinthians x São Paulo, às 21h - Semifinal Campeonato Paulista (jogo de volta)

SporTV e Globo

Boston Celtics x Utah Jazz, às 22h30 - NBA

ESPN

Quinta-feira (29/03)

San Francisco Giants x Los Angeles Dodgers, às 20h - MLB

ESPN

Sexta-feira (30/03)

New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers, às 21 - NBA

ESPN

Sábado (31/03)

Bayern de Munique x Borussia Dortmund, às 13h20 - Campeonato Alemão

ESPN