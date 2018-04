Imperdíveis na TV: confira os 10 melhores eventos da programação esportiva

O Fera fez uma lista com as 10 melhores opções da programação de TV esportiva para você conferir nesta semana. Não sabe o que assistir ou acha que vai perder jogos importantes? Nós ajudamos você.

A semana está recheada para você que é fã de esporte. O grande destaque são os quatro jogos das quartas de final da Liga dos Campeões, que acontecem nesta terça e quarta-feira. Além disso também tem Libertadores, final do Campeonato Paulista, São Paulo jogando pela Copa do Brasil, jogo do Paris Saint-Germain e o clássico Manchester City x Manchester United.

TERÇA-FEIRA

JUVENTUS X REAL MADRID, às 15h45 - Quartas de final da Liga dos Campeões

Esporte Interativo, Band

SEVILLA X BAYERN, às 15h45 - Quartas de final da Liga dos Campeões

Esporte Interativo 2

QUARTA-FEIRA

ATLÉTICO PARANAENSE X SÃO PAULO, às 21h45 - Copa do Brasil

Fox Sports

LIVERPOOL X MANCHESTER CITY, às 15h45 - Quartas de final da Liga dos Campeões

Esporte Interativo

BARCELONA X ROMA, às 15h45 - Quartas de final da Liga dos Campeões

Band

QUINTA-FEIRA

ATLÉTICO DE MADRID X SPORTING, às 16h - Quartas de final da Europa League

ESPN Brasil

SEXTA-FEIRA

SAINT-ÉTIENNE x PARIS SAINT-GERMAIN, às 15h40 - Campeonato Francês

ESPN Brasil

SÁBADO

MANCHESTER CITY X MANCHESTER UNITED, às 13h30 - Premiere League

ESPN Brasil

DOMINGO

PALMEIRAS X CORINTHIANS, às 16h - Final do Campeonato Paulista

Globo, SporTV