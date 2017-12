Ingressos para camarote do Super Bowl podem custar mais de R$ 1 milhão

O Super Bowl é o maior evento esportivo dos Estados Unidos e há quem desembolse quantias milionárias para fazer parte do jogo que consagra o grande campeão da NFL, que em 2017 está sendo disputado entre Atlanta Falcons e New England Patriots. De acordo com o site SeatGeek, especializado em revenda de ingressos, a média do preço de bilhetes para o Super Bowl 51 é de 5.101 dólares (cerca de R$ 16 mil), mas, dependendo do lugar no estádio, pode chegar a até R$ 1 milhão.

É isso mesmo! R$ 1 milhão! Mas isso se você quiser "ostentar" e reservar um camarote no NGR Stadium, com direito a entradas de 26 pessoas e com oito vagas no estacionamento do estádio. Em sites de revenda, a "brincadeira" não sai por menos de 434 mil dólares (cerca de R$ 1,3 milhão). Porém, se você for mais modesto e quiser "apenas" um lugar com comida e bebida inclusas, prepare-se para desembolsar até 17.500 dólares (cerca de R$ 55.200)

Para o Super Bowl 51, a NFL distribuiu os ingressos dessa maneira: 17,5% dos bilhetes são para os fãs de cada time finalista, 5% para a torcida do time da casa (Houston Texans), 34,8% para os demais torcedores e 25,2% ficam com a liga, que distribui as entradas para patrocinadores e jornalistas.