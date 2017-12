Instalações olímpicas do Rio 'apodrecem', diz publicação espanhola

Um vídeo divulgado nas redes sociais pelo jornal espanhol La Vanguardia vem chamando atenção no mundo todo. Na publicação, o destaque vai para o péssimo estado de conservação das instalações olímpicas do Rio de Janeiro apenas seis meses após a Olimpíada.

"Quando Neymar ganhou o ouro olímpico, não se imaginou o destino do Maracanã: Abandonado, sem luz e saqueado", começa o vídeo, que ainda retrata o estado deplorável em que se encontra o Maria Lenk, palco de recordes de Michael Phelps. O vídeo termina com um alerta para as cidades que desejam sediar as próximas edições de Jogos Olímpicos: "Seis meses depois, as instalações olímpicas no Rio desmoronam".