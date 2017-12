Instituto Neymar organiza festival de Natal no Allianz Parque

Com a participação de grandes estrelas do mundo da música, o Instituto Neymar Jr. vai apresentar um festival de Natal no Allianz Parque, realizado no dia 19 de dezembro. Atrações como Cláudia Leitte, Anitta, Larissa Manoela, Daniel e Alexandre Pires, estão confirmadas.

+ Alan Ruschel se casa e canta ao lado de outros sobreviventes da Chape

+ Jogador do Sevilla, goleado pelo Real, é detonado por usar caneleiras de CR7

+ Final antecipada? Twitter reage ao sorteio de Real x PSG na Liga dos Campeões

“Estou muito feliz com mais essa iniciativa. É muito bom saber que podemos contar com tantos amigos e tantas pessoas em prol de milhares de crianças, adolescentes e seus familiares. Juntos somos mais fortes e fazer o bem para o próximo é muito gratificante”, afirma o craque Neymar, em fala que aparece na descrição do evento.

O espetáculo contará com o renomado maestro Cláudio Cruz, que vai comandar o time de artistas com música clássica e um coral de centenas de vozes interpretando as canções populares de Natal.

Os ingressos para o show ainda estão disponíveis, com preços que variam entre R$ 100 e R$ 250.