Irmã de Thiago Monteiro, Letícia é bicampeã nos Jogos Universitários Brasileiros

Letícia Monteiro chegou aos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Goiânia, com a pressão de ser a campeã da última edição e irmã do número três do Brasil, o tenista Thiago Monteiro, de 23 anos. No início do jogo, o nervosismo tomou conta e ela começou perdendo, mas conseguiu virar em cima da atleta da Unip, Alessandra Mecchi e venceu a partida no tie-break, com parciais de 6-3 e 7-6 (7-3).

"Aqui é muito seco, ela tem uma bola mais lenta. Tive dificuldade no começo, mas consegui me recuperar", disse a jovem de 21 anos, que chegou a morar nos Estados Unidos para treinar, mas como não se adaptou decidiu voltar ao Brasil e trocar o tênis profissional pelo universitário.

Estudante de nutrição da Universidade de Fortaleza (Unifor), a cearense garantiu vaga na Universíade, depois que disputou os JUBs pela primeira vez e foi campeã em 2016. Mas acabou sendo derrotada em sua estreia no maior torneio universitário do mundo, que este ano foi disputado em Taipei, em Taiwan. Letícia foi derrotada por 6-4, 6-2, mas ainda assim ficou feliz com seu desempenho. "Joguei o alto nível do meu tênis. Minha adversária foi a campeã, o que mostrou pra mim que não é impossível".

Assim como o irmão mais velho, o tênis entrou bem cedo na vida de Letícia, quando ela ainda tinha oito anos. Trocou as sapatilhas de balé pela raquete de tênis e quando tinha 12 e seu irmão 14, chegaram a treinar juntos. Thiago foi treinar na escola de Larri Passos, que ficou conhecido por treinar Gustavo Kuerten, e Letícia continuou em Fortaleza.

"Ficava muito irritada quando não conseguia fazer ponto nele, brigávamos até no Play Station", brincou. "Não tem como comparar o nível do meu irmão com o meu. Não vejo nem a cor da bolinha. Mas quando ele vai para Fortaleza ainda jogamos".

Thiago Monteiro teve uma virada na carreira em 2016, quando surpreende Jo-Wilfried Tsonga no Aberto do Rio. Na época ele era o número 338 do ranking mundial e venceu o francês que estava na nona posição. O brasileiro chegou a ficar na posição 74 da ATP e hoje está na 125ª colocação.

"Lembro como se fosse hoje a vitória dele contra o Tsonga. Aquela jogo foi um salto na carreira do meu irmão", conta a irmã orgulhosa, que aproveitou ainda para revelar um segredo sobre o namoro de Thiago com a atual número 1 do Brasil, Bia Haddad.

"Para vocês da mídia, eles falam que estão juntos há dois anos, mas faz mais tempo. Eles são bem amigos desde do Larri", fala a garota sorrindo.

Apesar da brincadeira, Letícia diz ter um bom relacionamento com a cunhada. "É uma honra ver a Bia jogando tão bem. Não dá tempo de acompanhar o circuito, mas torço demais por ela. Temos a mesma idade, mas ela sempre foi muito mais forte e muito maior que todas as outras. Ficava feliz quando fazia um game nela".