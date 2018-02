Irmãs vão defender países diferentes nos Jogos de Inverno

As irmãs Marissa e Hannah Brandt são jogadoras de hóquei no gelo, mas vão defender seleções diferentes nessa Olimpíadas de Inverno. Marissa vai vestir a camisa do país sede, a Coreia do Sul, enquanto Hannah, a dos Estados Unidos.

Marissa nasceu na Coreia no ano e foi adotada por Greg e Robin, um casal norte-americano, aos quatro meses. Até então seus pais adotivos pensavam ser inférteis, mas onze meses depois descobriram que estavam esperando mais uma menina, batizada de Hannah.

"As jogadoras ensinaram ela o idioma, a comida e a música. Ela conseguiu trazer isso de volta. A Marissa é muito orgulhosa de onde veio e isso é ótimo", contou Hannah sobre o retorno da irmã à Coreia do Sul ao InsideNews.

Já a coreana de nascimento, espera que a mãe biológica possa a assistir no evento. "Talvez ela assista", afirmou Marissa. "É apenas uma maneira dela ficar orgulhosa, mesmo não me conhecendo", completou.