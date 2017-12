Jade Barbosa aproveita 'ano tranquilo' para se jogar na folia do carnaval

Uma das melhores ginastas do Brasil, Jade Barbosa vive um ano atípico em 2017. Já passado o ciclo olímpico, que culminou com os Jogos do Rio, em 2016, a ginasta segue forte em sua rotina de treinos no Flamengo. Porém, sem uma obrigação de ter que disputar grandes competições em breve, ela se deu a um luxo: curtir o carnaval!

"Este é o único ano que dá para aproveitar um pouco mais o carnaval, é mais tranquilo. Depois fica mais apertado para se classificar para a Olimpíada. É um ano em que a gente pode ter mais vida social, porque temos de nos privar de muita coisa por causa dos treinos. Talvez dê para aproveitar mais. Claro que vamos treinar todos os dias, mas dá para passear. A ginástica vem em primeiro lugar. O que vai aparecendo a gente vê se encaixa", disse ela, em entrevista ao globoesporte.com.

E ela está tão empolgada com a folia que já postou algumas fotos em suas redes sociais em que aparece saindo do treino já com brilhos e adereços no corpo, pronta para as festas na rua. Apesar da animação, Jade deve se limitar aos blocos, já que não irá desfilar por nenhuma escola de samba: "Vou ficar por aqui no Rio mesmo. Este ano não vou desfilar, só assistir. Eu já desfilei várias vezes, mas para essas coisas você precisa manter contato, ir aos ensaios, e não tive tempo para isso", completou.