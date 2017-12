Japão inicia contagem regressiva: faltam 1.000 dias para os jogos de Tóquio

O Japão iniciou neste sábado, com eventos e as ruas da capital decoradas de forma temática, uma nova contagem regressiva para a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, cuja cerimônia de abertura vai acontecer dentro de 1.000 dias. As informações são da agência EFE.

Vários atletas japoneses desfilaram hoje pelas ruas do bairro de Nihonbashi, decoradas com os novos cartazes oficiais do evento esportivo. Um edifício da capital amanheceu decorado com as 206 bandeiras dos países e territórios que fazem parte do Comitê Olímpico Internacional (COI) para comemorar a data, relataram os veículos de comunicação.

O aeroporto de Narita recebeu o evento principal com o campeão olímpico de lançamento de martelo e diretor esportivo da Tóquio 2020, Koji Murofushi, que destacou a importância do lugar, uma porta de entrada para os atletas internacionais que participarão dos Jogos, segundo informou a emissora estatal NHK.

Como preâmbulo, a icônica Torre de Tóquio foi iluminada na sexta-feira com as cores dos anéis olímpicos e o número 1.000 foi colocado no observatório da estrutura, a 333 metros de altura, de acordo com a agência Kyodo.

A organização da Tóquio 2020 segue trabalhando contra o relógio na construção e remodelação das sedes olímpicas, entre elas o novo estádio olímpico, cuja finalização está prevista para novembro de 2019, segundo os últimos dados da organização.

Os Jogos da capital japonesa contarão com 39 sedes: 23 existentes, oito temporárias e oito novas e permanentes, das quais uma já foi finalizada, o Musashino Forest Sport Plaza, que receberá as competições de badminton e o pentatlo. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 serão realizados entre os dias 24 de julho e 9 de agosto e deles participarão 11.090 atletas.