Japoneses criam robô-jogador que dá um show no tênis de mesa; assista

Seja você um expert ou um completo iniciante no tênis de mesa, o robô japonês Forpheus vai dar uma força na prática do tênis de mesa. A máquina, ao contrário de outros 'robôs-jogadores' já existentes, usa algoritmos de inteligência artificial para detectar o nível do jogador e assumir uma posição semelhante a ele. Caso se queira apenas aprender, o robô dá as aulas dos fundamentos desse esporte.

Criado por um grupo de engenheiros da empresa Omron, Forpheus tem cinco eixos em seu braço robótico, que replicam com exatidão os movimentos humanos com uma raquete em mãos.

A máquina tem ainda duas câmeras, que ficam viradas para a mesa, cujos algoritmos de imagem medem 80 vezes por segundo a velocidade, a altitude, a trajetória e a rotação da bolinha, de forma tridimensional. Outras dezenas de sensores ajudam no processo. Desta maneira, o robô alcança índices inacreditáveis de precisão. O Forpheus já foi parar no Guinness Book, o Livro dos Recordes, por causa disso.

No "modo aprendizagem", o robô se ajusta ao nível de habilidade do humano e vai mostrando as dicas numa tela de LCD, para que o praticante saiba onde e por que está errando. E, quando "percebe" que o jogador está se saindo bem, a máquina de quebra faz um elogio.

Assista ao vídeo de Forpheus: