Jogador agride adversário com taco em partida de hóquei; assista

Cena brutal na partida entre Burguillos e Alhambra, válida pela Liga Espanhola de hóquei sobre patins, neste fim de semana. Após uma disputa dura de bola, um jogador da equipe visitante perdeu a cabeça e deu uma tacada em cheio, propositalmente, no rosto do jogador Alejo Rivas, do Burguillos.

Rivas deixou a quadra sangrando, com o rosto ensanguentado e um grande ferimento na testa. Após ter caído e sido socorrido pelos companheiros, ele foi encaminhado a um hospital em Burguillos, onde levou vários pontos no ferimento.

+ Cenas fortes: Lutador mexicano sofre lesão assustadora no MMA

+ Celebridades britânicas do YouTube vão se enfrentar em luta de boxe

+ Cachorro invade o campo e caça coelho durante uma partida no Chile

"Um deles se virou e me deu uma paulada na cabeça. Vi que estava sangrando muito e fiquei com medo. Felizmente, na radiografia não há nada de errado. Se fosse em outro lugar, poderia ter sido pior", disse ele à imprensa espanhola.

Com a divulgação do vídeo brutal, torcedores e os demais clubes da liga pedem uma punição exemplar para o jogador, segundo o jornal ABC. A direção da entidade ainda não se manifestou.

Veja as imagens: