Jogador agride árbitro em partida de hockey e deve ser suspenso por 10 jogos

Antoine Vermette, jogador do time de hockey Anaheim Ducks, agrediu o árbitro da partida, após a marcação de uma falta. No terceiro quarto de jogo contra o Minnesota Wild, o juiz Shandor Alphonso reiniciou a partida soltando o puck e levou um golpe na perna de Vermette, que não concordou com a forma que árbitro colocou a "bola" em jogo.

O jogador dos Ducks levou uma penalidade, ficando dez minutos fora da partida. Vermette pode ainda pegar uma suspensão, já que de acordo com a regra da NHL, um jogador que agride deliberadamente um árbitro fica suspenso por dez jogos. Apesar do desfalque, os Ducks venceram a partida.