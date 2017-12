Jogador amador de críquete fratura 15 ossos do crânio após bolada em treino

Jogadores de beisebol, softbol e críquete vivem no risco constante de sofrerem graves contusões devido a boladas acidentais durante treinos e partidas. Infelizmente, este é o caso do inglês Alex Tait, que sofreu 15 ossos no crânio após ser atingido no rosto por uma rebatida durante um treinamento.

"O rebatedor acertou a bola, eu a perdi de vista e a próxima coisa que me lembro é de estar de joelhos com uma poça de sangue ao meu redor", explicou Alex em entrevista ao Fera. Perguntado sobre o que pensou no momento do acidente, ele não conseguiu descrever. "Não sei no que pensei naquela hora porque eu fiquei em choque por toda a noite."

A princípio, ele e sua namorada não acharam que o acidente tinha sido tão grave. "No início, pensávamos que tinha apenas quebrado o nariz."

Amateur cricketer breaks 15 bones in his face including his skull, nose and eye sockets after being struck by ball https://t.co/o9ZBy7XhyM pic.twitter.com/gIAQogpG2U — MailOnline Sport (@MailSport) 23 de fevereiro de 2017

Devido às contusões, o atleta deverá passar por diversas cirurgias para reparar os danos causados em sua testa, globos oculares, bochechas e nariz. Para arcar com os custos enquanto estiver afastado do trabalho, colegas dele abriram uma conta para arrecadação coletiva de donativos na plataforma Just Giving. Até então foram doados 5,620 libras (R$ 20,165) das 10 mil libras (R$ 38,337) estipulados.

Recentemente, Alex foi admitido em um escritório de advocacia que lida com acidentes automotivos, da qual ficará afastado por alguns meses. Pelo pouco tempo de casa e a suspensão do trabalho, ele ainda não tem direito a um seguro por doença. Tait é pai de um garoto de três anos e sua companheira deverá ter seu segundo filho em quatro meses.

Tait, que também jogou futebol semiprofissional, irá se aposentar de ambas as modalidades. "Esta foi minha primeira lesão durante um treinamento de críquete, mas já operei o joelho três vezes por rompimentos no ligamento cruzado anterior", recorda.