Jogador argentino gay de rúgbi é hospitalizado após ataque em Buenos Aires

Jonathan Castellari, jogador da primeira equipe de rúgbi latino-americana a promover a diversidade sexual, foi hospitalizado em Buenos Aires nesta sexta-feira, 1º, após sofrer um suposto ataque homofóbico, conforme divulgou a Federação Argentina LGBT.

O atleta do Ciervos Pampas Rugby Club, cujo objetivo é desenvolver a modalidade sem preconceitos e meio de promoção da igualdade, se encontrava em uma fila de um restaurante fast-food no centro da capital argentina quando um grupo de homens começou a ofendê-lo por sua preferência sexual.

Tanto ele como seu acompanhante "receberem golpes deste grupo violento", segundo indicou um comunicado da federação, que também informou que o jovem atualmente se encontra hospitalizado em consequência das lesões recebidas.

"Na Federação Argentina LGBT, já estamos os acompanhando neste momento terrível e fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que a Justiça dê uma pronta resposta e encontre os responsáveis", prosseguiu a entidade.

Segundo o documento, a instituição acompanhará as vítimas durante todo o processo judicial, "até que os responsáveis sejam levados ante ao júri".

Personalidade das redes sociais na Argentina, Agustina Vivero denunciou o caso em sua conta no Twitter, onde publicou uma imagem de Castellari, a quem se referiu como um de seus "amigos de toda a vida".

A imagem mostra o jogador deitado em um leito hospitalar com feridas na região dos olhos, um dos quais está coberto de vendas, com hematomas e quase fechado. "Discriminação no trabalho, bullying na escola. Sair à rua com medo de que te ataquem, só por amar alguém do mesmo sexo", escreveu Vivero. / EFE

Hoy a las 6AM, al grito de "puto" y "puto de mierda" le pegaron a uno de mis amigos de toda la vida, con el que hace días estábamos divirtiéndonos en la Marcha del Orgullo. Tiene no sé cuantos puntos y lo tienen que operar por una fractura en no sé que parte del ojo. Le duele tod pic.twitter.com/LSA4j0tsHO — Agustina Vivero (@soycumbio) 1 de dezembro de 2017

¿Se encontrará a los agresores? ¿Irán presos? Tengo una tristeza enorme. Verlo llorar me recuerda todos los sufrimientos y humillaciones que muchos de nosotros pasamos por ser homosexuales. Es un día re triste porque esto me demuestra lo malas que pueden ser algunas personas... pic.twitter.com/00R1VfHIwU — Agustina Vivero (@soycumbio) 1 de dezembro de 2017