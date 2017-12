Jogador da NFL chega para pré-temporada em caminhão de bombeiros

Após uma longa espera, finalmente a temporada da NFL recomeça sua rotina. Até este sábado, todas as franquias da liga de futebol americano já terão começado seus treinos de pré-temporada.

Nesta quinta-feira, 27, por exemplo, foi a vez dos jogadores do Pittsburgh Steelers se reapresentarem, no Saint Vincent College, na cidade de Latrobe, na Pensilvânia. Mas se você acha que o treino em si foi o grande destaque do dia, está muito enganado.

O que realmente roubou a cena foram os carros com que dois jogadores chegaram à universidade. Antonio Brown, um dos principais wide receivers da liga, apareceu nada menos do que em um Rolls-Royce Phantom 1 Phaeton, de 1931, quatro portas e conversível. Ah, para completar, nem foi ele quem estava dirigindo, mas, sim, um mordomo.

And of course, the much anticipated arrival of Antonio Brown pic.twitter.com/AnrP2h6gC4 — Jaime Baker (@JBaker_WTAJ) 27 de julho de 2017

Toda a pompa e formalidade de Brown foi estraçalhada por James Harrison. O linebacker chegou fazendo muito barulho, dirigindo um caminhão de bombeiros em alta velocidade, com as sirenes ligadas e as luzes acesas.

A excentricidade do dia ficou restrita a esses dois, já que o restante dos jogadores foram mais comedidos, com vans e carros esportivos de luxo.