Jogador da NFL de 136 kg anuncia aposentadoria fazendo churrasco em vídeo

Bicampeão do Super Bowl com o New England Patriots, Vince Wilfork anunciou sua aposentadoria nesta segunda-feira, 7. E para se despedir, o gigante de 136 kg publicou um tuíte que também serviu como anúncio para a Kingsford Charcoal, uma empresa que fabrica carvão para churrasco.

No vídeo, Wilfork diz que vai realizar um “churrasco de despedida” antes da estreia do New England Patriots na temporada regular, no dia 7 de setembro, contra o Kansas City Chiefs, no Gillette Stadium.

O nose tackle defendeu o Houston Texans nas últimas duas temporadas, depois de vestir a camisa do New England Patriots em suas primeiras 11 temporadas na National Football League (NFL). Ele foi cinco vezes selecionado para o Pro Bowl. E terminou sua carreira com 16 sacks, 12 recuperações de fumble, 24 desvios de passe, três interceptações e cinco fumbles forçados, além de 559 tackles.