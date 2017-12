Jogador da NFL doa 1º pagamento a funcionárias afetadas por furacão

Duas semanas depois da passagem do furacão Harvey, os atletas da cidade de Houston seguem seus esforços para melhorar o ânimo da população. O último exemplo dessa mobilização foi dado nesta quarta-feira, 27, por Deshaun Watson, quarterback reserva do Houston Texans, franquia local que disputa a NFL.

Em sua primeira temporada na liga de futebol americano, Watson resolveu entregar seu primeiro pagamento como profissional a três funcionárias de uma cafeteria localizada nas arquibancadas NRG Stadium, casa dos Texans. Devido à passagem da tempestado pela região, as três mulheres perderam seus carros e casas.

"Pelo que vocês fazem por nós todos os dias, eu nunca irei reclamar. Eu realmente aprecio vocês todas e gostaria de entregar meu primeiro pagamento a vocês para ajudá-las de alguma forma", declarou o quarterback, enquanto entregava envelopes com laços vermelhos a elas.

As mulheres, responsáveis pelas refeições diárias dos jogadores dos Texans, ficaram emocionadas com o presente. "Espero que isso seja bom e as ajude a se reerguerem e, precisando de alguma coisa, é só me chamar", completou Watson, que, segundo a ESPN americana, doou cheque de US$ 27,353 (R$ 87,183).

O próprio jogador já experimentou problemas de moradia anteriormente. Conforme divulgado pelo Houston Texans, quando tinha 11 anos, Watson e sua família conseguiram uma casa através da Habitat for Humanity, organização não-governamental que constrói casas para pessoas mais pobres ao redor do mundo.

Após defender a Universidade Clemson, Watson foi selecionado pelos Texans na 12ª escolha da primeira rodada do Draft 2017. Na última pré-temporada, o QB assinou contrato de quatro anos com a franquia, que lhe garantirá no período US$ 13,85 milhões (R$ 44,14 milhões), sendo US$ 3,46 milhões (R$ 11,02 milhões) em salários anuais e US$ 8,21 milhões (R$ 26,16 milhões) de luvas, segundo o site especializado Spotrac.

Contando os pagamentos deste ano, o jogador receberá ao todo US$ 2,51 milhões (R$ 8 milhões), sendo US$ 465 mil (R$ 1,48 milhão) em salários e US$ 2,05 milhões (R$ 6,53 milhões) em luvas.