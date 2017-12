Jogador da NFL entra em leilão para comprar o próprio cabelo que perdeu em jogo

Um jogador da NFL estava disputando, em um leilão online, a possibilidade de comprar o próprio cabelo, que perdeu em campo durante um jogo. A situação bizarra envolve Takkarist McKinley, do Atlanta Falcons, que perdeu um dreadlock no gramado, na partida contra o Detroit Lions, no dia 24 de setembro.

O "problema" é que alguém encontrou o dread perdido e o colocou à venda no eBay. O jogador não gostou e tentou ele mesmo comprar o cabelo. Mas McKinley usou o Twitter para falar do caso, o que chamou a atenção de outros interessados e fez o valor da mecha subir às alturas, de acordo com material publicado pela ESPN.

"Eu achei que podia comprar de volta por US$ 50 (cerca de R$ 150). Usei o Twitter para falar sobre e foi então que os preços começaram a subir", disse ele. Foi o próprio jogador que postou uma foto do anúncio do cabelo no Ebay.

McKinley tentou a oferta de US$ 50, mas poucas horas depois o leilão chegou à casa dos US$ 1 mil. E os valores continuaram subindo. "Achava que ninguém iria me superar. Mas alguém ofereceu US$ 5 mil e a oferta final bateu a casa dos US$ 10 mil. Nessa hora eu pensei: 'vocês podem ficar com esse cabelo'".

Depois de todo o leilão, no entanto, final feliz: como o eBay não permite a venda online de nenhuma parte do corpo, o leilão foi apagado.