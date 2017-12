Jogador da NFL fatura quase R$ 200 mil por não 'engordar demais'

Recentemente, o running back Eddie Lacy trocou o Green Bay Packers pelo Seattle Seahawks e já começa a ter motivos para comemorar em seu novo time da NFL. Quando anunciou sua contratação, a equipe fez uma cláusula em seu contrato de que, se ele não engordasse demais nas férias, receberia um bônus de até R$ 1,28 milhão.

Para garantir toda a quantia, Lacy precisa estar abaixo do peso em sete pesagens diferentes. Em maio, ele teria de ter até 255 libras (115,8 kg) para embolsar o incentivo, o que ele fez, já que estava com 253 (114,7 kg). Nesta segunda, ele tinha que estar com 250 (113,4 kg) ou menos. O peso atual do atleta não foi revelado, mas é certo que ele conseguiu seu objetivo.

Quando a temporada começar, em setembro, o running back precisa estar com menos de 245 libras (111,13 kg) e, assim, ganhará mais uma parte do bônus, que se junta aos aproximadamente R$ 9,5 milhões que já tem garantido para o ano de contrato com os Seahawks.

Bela forma de incentivar a pessoa a emagrecer, hein?!