Jogador da NFL faz video em hospital para comemorar vitória da equipe 

Hospitalizado desde a última segunda-feira, o linebacker Ryan Shazier não perdeu a oportunidade de comemorar a vitória do Pittsburgh Steelers sobre o Baltimore Ravens. A equipe do jogador venceu a partida por 39 a 38.

Por videoconferência, Shazier acompanhou a virada de seus companheiros sobre o maior rival e mostrou a sua empolgação com o resultado ainda na quarto do hospital, local onde ele passa por um processo de recuperação após sofrer uma grave lesão nas costas.

Antes da partida, a torcida e os jogadores do Pittsburgh Steelers prestaram diversas homenagens. Foram utilizadas chuteiras personalizadas com a foto de Shazier e a hashtag #Shalieve, que significa uma mistura do seu nome com a palavra "Believe", acreditar, em inglês. Além dos cartazes com a #PrayFor50, espalhados pelo estádio.