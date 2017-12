Jogador da NHL leva 36 pontos na testa, volta para o jogo e marca gol

Matt Calvert, jogador do Columbus Blue Jackets, da NHL, principal liga de hóquei sobre gelo dos Estados Unidos e Canadá, mostrou que é duro na queda. No segundo período da partida desta sexta-feira, diante do New York Rangers, o ala esquerdo foi atingido na testa pelo lançamento de um adversário. O jogador deixou o ringue sangrando e levou 36 pontos na região.

Mas se engana quem acha que ele desistiria da partida. Clavert voltou no último período e, em um contra-ataque, marcou o terceiro gol dos Blue Jackets, enquanto a partida estava empatada em 2 a 2. No final, Columbus venceu por 4 a 2.

Os Blue Jackets estão tendo o melhor início de temporada em 15 anos. Atualmente, eles estão na quinta colocação da Divisão Metropolitana, da Conferência Leste, com nove vitórias e seis derrotas, sendo quatro no tempo normal e duas na prorrogação. Já os Rangers lideam a mesma divisão, com 13 vitórias e cinco derrotas no tempo normal.