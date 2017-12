Jogador de beisebol acerta bola no próprio rosto e fratura nariz; veja

O jogador venezuelano Wilmer Flores, do New York Mets, conseguiu a proeza de acertar a bola em seu próprio rosto em partida contra o Houston Astros, realizado no Minute Maid Park, no sábado, 2. A pancada foi tão violenta que o jogador teve que ser substituído. Mais tarde foi diagnosticado uma fratura no nariz, e Flores terá que fazer cirurgia no local para corrigir o estrago.

"A primeira coisa que eu perguntei para Ray Ramíres (técnico) era se meu nariz estava ok, porque eu não sentia ele", disse Flores, que saiu de campo com o nariz sangrando. "Eu pensei que havia perdido alguns dentes, mas isso não aconteceu. Não foi nada bom o que eu senti. Estou me sentindo melhor agora, mas foi um momento assustador. Foi horrível"

O New York Mets perdeu três jogos seguidos para o Houston Astros. Na partida em que Flores se machucou o resultado foi de 4 a 1 para a equipe da casa. Nos outros dois jogos, o Houston venceu por 12 a 8 e 8 a 6.