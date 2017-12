Jogador de beisebol não desvia e acerta joelhada na cabeça de colega

Como já mostramos aqui, o beisebol definitivamente não é dos esportes mais seguros (aqui, aqui e aqui você tem alguns exemplos disso). Nesta segunda-feira, 31, no entanto, o estrago foi causado após uma colisão violenta entre dois jogadores do mesmo clube.

Depois da rebatida curta de Darwin Barney, do Toronto Blue Jays, Yoan Moncada e Willy Garcia, do Chicago White Sox, correram para tentar pegar a bolinha. Mas, assim que Garcia deu um carrinho e conseguiu ficar com ela, Moncada não conseguiu pular a tempo e acertou o colega com uma joelhada na lateral da cabeça.

Ambos ficaram no gramado por algum tempo praticamente imóveis, Garcia, com dores fortes na cabeça e Moncada, com suspeita de lesão grave no joelho. "Fui nocauteado na hora", disse Willy, depois do jogo. "Não lembro de nada do que aconteceu até que o médico começou a me perguntou algumas coisas, e então vi o vídeo."

"(Eu e Moncada) estávamos nos vestiários, em camas diferentes, mas mesmo local. Conversamos e estamos felizes por estarmos bem", completou, exibindo um hematoma no rosto.

Yoan Moncada inadvertently knees Willy Garcia in the head. pic.twitter.com/N0c6Ix2rtP — Justin Russo (@FlyByKnite) 1 de agosto de 2017

Apesar do susto, nenhum dos dois sofreu lesões muito graves. Garcia foi diagnosticado com um concussão e ficará afastado por sete dias; e Moncada foi submetido a exames de raios-x, que não apontaram nenhum problema no joelho. Este último resultado é um alívio para a torcida dos White Sox, isso porque Yoan é considerado pela própria MLB como a melhor promessa de toda a liga.

Durante a jogada da colisão, na sexta entrada, os Blue Jays conseguiram anotar duas corridas, chegando a 5 a 0. Depois, o time do Canadá ainda abriria 6 a 0. No entanto, os White Sox não desistiram e conseguiram virar o placar e venceram por 7 a 6.