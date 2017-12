Astro de futebol americano é acusado de agredir filha que negou lavar louça

Ex-jogador do Green Bay Packers, Ahman Green foi acusado de abuso infantil depois que sua filha disse à polícia que ele a socou na cara. De acordo com o relatório, a menina de 15 anos ficou com um olho roxo e inchado e teve dois arranhões menores. A jovem alega que além do soco, ele a jogou contra o armário da cozinha após ela se negar a lavar a louça.

A agressão teria ocorrido no último domingo e Green foi preso na segunda, por agressão causada intencionalmente. Ele se apresentará no tribunal dia 11 de julho e poderá ficar até seis anos preso, de acordo com informações divulgadas pela ESPN.