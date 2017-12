Jogador de futebol americano volta a andar após 20 meses

Em setembro de 2015, Devon Gales, da Southern University, colidiu violentamente com Marshall Morgan, da Universidade da Georgia. Ali, ele viu sua carreira como atleta acabar e correu risco de ficar paraplégico, mas, dois anos depois, voltou a dar alguns passos.

Gales postou vídeo da curta caminhada em seu instagram, e disse na legenda "Deus é bom, nós temos poderes sem medida". Em maio, ele havia postado um outro vídeo mexendo as pernas sozinho.

GOD IS GOOD WE ARE POWERFUL BEYOND MEASURES Uma publicação compartilhada por Devon Gales (@devon33gales) em Mai 25, 2017 às 8:28 PDT

No dia em que sofreu a lesão, tanto companheiros de time quanto adversários correram até Gales para tentar ajudá-lo. Alguns meses depois, ele se encontrou com os jogadores e comissão técnica do Georgia, e permaneceu em contato com o treinador do time, Mark Richt.

Também se tornou amigo de Marshall Morgan, o outro atleta envolvido no lance, chegando a comparecer ao seu casamento.